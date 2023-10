Vinicius veut Mbappé au Real, le Brésilien va le payer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Fan de Kylian Mbappé, Vinicius Junior serait ravi de l’accueillir au Real Madrid. L’ailier madrilène a publiquement milité pour la signature du Français. Mais le Brésilien pourrait finir par le regretter si l’attaquant du Paris Saint-Germain venait à l’éjecter du onze de départ.

De leur propre initiative, ou sur les conseils de la direction, les joueurs du Real Madrid ne se gênent pas pour encenser Kylian Mbappé dans les médias. L’attaquant du Paris Saint-Germain serait clairement le bienvenu à la Maison Blanche, où Vinicius Junior lui a encore envoyé une invitation dans les colonnes de France Football. « Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian, a confié le Brésilien au magazine. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau... à part ! »

Vinicius Jr n'a que 23 ans mais sa vie est déjà une sacrée aventure : prodige des favelas de Rio de Janeiro, ensuite promesse du football mondial, enfin icône internationale et leader de la lutte face au racisme, dont le Brésilien a été souvent victime https://t.co/DkjKpqr4UY pic.twitter.com/4Oaf8fVcxT — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 13, 2023

Mais pour le quotidien As, Vinicius Junior oublie un paramètre important pour son avenir. Certes, le Real Madrid serait encore plus compétitif avec Kylian Mbappé dans son effectif. Mais l’arrivée du Français représenterait une sérieuse menace pour l’ailier madrilène. Nos confrères rappellent que le Parisien refuse catégoriquement d’évoluer en pointe. L’ancien joueur de l’AS Monaco joue à gauche en club comme en sélection. Et aurait sûrement la même exigence en rejoignant l'équipe de la capitale espagnole.

Deux stars pour un seul poste ?

Le couloir gauche, c’est justement le poste de Vinicius Junior, du moins celui où le Merengue s’exprime le mieux. Cette saison, l’international auriverde a été aligné au sein d’une attaque à deux, avec des performances plutôt mitigées. Alors que Jude Bellingham lui vole déjà la vedette au Real Madrid, Vinicius Junior accepterait-il de dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé ? En cas d’arrivée du capitaine des Bleus, l’entraîneur Carlo Ancelotti serait confronté à un drôle de casse-tête. Lui dont l’effectif manque cruellement d’un avant-centre de haut niveau.