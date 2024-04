Florentino Pérez fait une terrible annonce à Kylian Mbappé

Dans : Liga.

Depuis que le PSG l'utilise moins, Kylian Mbappé s'est rapproché de Florentino Pérez en vue de son arrivée au Real Madrid. Les deux hommes sont très complices, mais cela n'empêche pas la dure réalité.

Depuis qu’il a annoncé aux dirigeants du PSG son intention de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé a vu le Real Madrid lui ouvrir les bras avec plus d’amplitude que jamais. L’épisode de 2022 où Florentino Pérez fanfaronnait de voir la pépite française signer avant de tomber de très haut en apprenant sa prolongation à Paris est désormais révolue. Il ne fait aucun doute que le numéro 7 du Paris SG va terminer son contrat et signer dans la capitale espagnole pour se lancer dans une aventure qui le fait saliver depuis très longtemps. Cette arrivée inéluctable met en tout cas en joie un Florentino Pérez qui s’est rapproché directement de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Désormais, les deux hommes peuvent s’appeler et cela a notamment été le cas quand Luis Enrique a commencé à mettre son attaquant vedette sur le banc de touche.

Florentino Pérez chambre Mbappé, et lui annonce l'avenir

La relation entre le dirigeant espagnol et l’ancien monégasque est très cordiale, et même les discussions parfois musclées avec son clan sur son futur contrat ne ternissent pas l’ambiance, tant tout le monde connait l’issue de ces négociations. Le journal madrilène Defensa Central s’est même permis de dévoiler une discussion qui a eu lieu ce mercredi soir, dans la foulée de la qualification du PSG en finale de la Coupe de France. Lors du match face à Rennes, Kylian Mbappé a certes trouvé le chemin des filets sur un tir dévié mais il a inhabituellement manqué de réussite en perdant un face à face devant Steve Mandanda, avant de voir son ancien coéquipier de France repousser son pénalty. Pas de quoi ternir sa joie au final, ce qui lui a certainement permis de bien prendre la petite salve que lui a envoyé Florentino Pérez.

Le président du Real Madrid s’est permis de chambrer directement Kylian Mbappé pour sa fin de saison, le félicitant pour le doublé Coupe-Championnat qui était en marche, mais lui faisant bien comprendre que cela allait s’arrêter là. « Cette année, vous visez le doublé. Félicitations… Par contre, vous savez déjà que la Ligue des Champions, c’est pour Madrid », a osé Florentino Pérez, selon le média local très proche du président de la Casa Blanca. Une manière de faire comprendre que malgré la sympathie et la bonne ambiance entre les deux hommes, la Ligue des Champions sera le juge de paix et le Real Madrid a bien l’intention de montrer qu’il n’a pas besoin d’attendre Kylian Mbappé pour la gagner.