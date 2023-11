Vinicius est insupportable, un Barcelonais veut le recadrer

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Régulièrement impliqué dans des altercations et des polémiques, Vinicius Junior ne fait pas l’unanimité en Espagne. Tout le monde reconnaît les qualités footballistiques de l'ailier du Real Madrid. Mais le comportement du Brésilien agace. A tel point qu’un Catalan semble prêt à l’aider.

Et une polémique de plus pour Vinicius Junior. Lors du match nul contre le Rayo Vallecano (0-0) dimanche, l’ailier du Real Madrid s’est encore distingué pour de mauvaises raisons. Le Brésilien a eu une altercation avec le gardien adverse Stole Dimitrievski, à qu’il a gentiment donné rendez-vous. « Toi et moi, dehors ! Toi et moi, dehors ! », a lâché le Merengue au visage du portier pendant la rencontre. Cet épisode s’ajoute à la longue liste de scandales autour de Vinicius Junior.

Puyol veut parler à Vinicius

En Espagne, l’ancien joueur de Flamengo a pris pour habitude d’agacer les joueurs et supporters adverses, sans parler des arbitres et des observateurs. Un comportement insupportable qui incite Carles Puyol à lui tendre la main. « Vinicius est un très grand joueur, a d’abord encensé la légende du Barça en marge d’un événement caritatif. J'adorerais parler avec lui et lui dire ce que je pense, ce que je ressens. Et une fois que j'aurais parlé avec lui, je pourrais vous dire ce que je pense. Mais en attendant je ne vous dirai rien. »

Que pensez-vous de Vinicius et notamment de son attitude au cours des dernières semaines ? 🧐 pic.twitter.com/Vf9c1HLSf9 — Real France (@realfrance_fr) November 6, 2023

« Je ne lui parlerais pas en tant qu'éducateur mais en tant que collègue de profession, a précisé le Catalan. C'est un joueur qui fait des différences et qui mériterait d'être admiré sur tous les terrains, et même chez les adversaires. Certains joueurs sont déjà venus au Camp Nou en portant le maillot de l'adversaire et ont été admirés au final. Parce que ce sont de grands joueurs. Je pense que Vinicius l'est aussi. S'il change de comportement, il obtiendra plus de reconnaissance. » Et qui sait, peut-être même qu’il améliorera ses performances en baisse cette saison.