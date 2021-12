Tolisso au Real Madrid, le deal surprise du mercato !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison, Corentin Tolisso pourrait rebondir dans un autre grand club européen.

Ces dernières semaines, le nom de Corentin Tolisso est régulièrement cité en Italie. Et pour cause, la Juventus Turin verrait d’un bon œil le recrutement de l’international français pour zéro euro. Coutumière de ce genre de coup avec des joueurs libres, la Vieille Dame suit le dossier depuis de longs mois. Mais la dernière tendance n’est pas à une signature à la Juventus Turin pour Corentin Tolisso. En effet, la Cadena SER croit savoir que c’est vers le Real Madrid que se dirige actuellement le milieu de terrain du Bayern Munich et de l’Equipe de France. Ce sont en tout cas les échos que le média espagnol a récupéré auprès de l’entourage de Corentin Tolisso, qui croit dur comme fer à une signature de l’ancien joueur de l’OL dans la capitale espagnole.

🗣️ "El entorno de TOLISSO da por hecho que acabará en el REAL MADRID; pero también estaría por medio un club inglés"



👉🏼 @brunoalemany en @carrusel



#⃣ #RealMadridCádiz #LaLiga pic.twitter.com/dwMPDaMxiP — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 19, 2021

« L’entourage de Corentin Tolisso pense que l’avenir du joueur s’écrira au Real Madrid. Mais un club anglais est également sur le dossier » a analysé le journaliste Bruno Alemany dans l’émission Carrusel Deportivo sur la Cadena SER. Il se murmure en Angleterre que le club britannique intéressé se nomme Tottenham. Mais de toute évidence, Corentin Tolisso privilégiera le projet du Real Madrid à celui des Spurs, dont la position au classement ne laisse pas présager pour le moment que le club sera qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste donc maintenant à voir si cette rumeur se confirmera avec une offre du Real Madrid pour recruter Corentin Tolisso en fin de contrat. Il sera par ailleurs intéressant de voir si le Bayern Munich se mettra ou non en quatre pour convaincre son joueur de prolonger, ce qui n’est pas du tout la tendance des derniers mois…