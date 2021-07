OL : Tolisso ouvre la porte à un retour à Lyon

Dans : OL.

Longuement blessé en fin de saison, Corentin Tolisso va devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire au Bayern Munich.

Et pour cause, l’international tricolore est soumis à une concurrence démentielle au Bayern Munich avec Leon Goretzka ou encore Joshua Kimmich à son poste. Toutes les cartes sont néanmoins redistribuées avec la venue d’un nouveau coach, Julian Nagelsmann, de quoi espérer un retour en grâce pour Corentin Tolisso après cet Euro mitigé. Au micro de BeInSports, le milieu de terrain formé à l’OL a par ailleurs été interrogé sur un potentiel retour à Lyon. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 2018 ne ferme pas la porte à un come-back au sein de son club formateur d’ici quelques années, même si l’on comprend aisément que cela ne fait pas partie de son plan de carrière à court terme.

« L’OL est un club que j’aime énormément. Un retour ? Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu’un jour je retournerais à Lyon, on verra ce que l’avenir nous réserve. Mais en tout cas, c’est un club que je suis, c’est mon club de cœur dans lequel j’ai commencé et que je supporte depuis que je suis petit. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on verra bien » a lancé Corentin Tolisso, qui reste un attentif suiveur de l’actualité de l’Olympique Lyonnais. A l’instar de Samuel Umtiti ou d’Alexandre Lacazette, dont les retours ont parfois été murmurés par les médias, il n’a toutefois pas l’intention de revenir à court terme. Son ambition est avant tout de retrouver sa place de titulaire au Bayern Munich. Notons par ailleurs que si l’aventure tournait au vinaigre en Bundesliga, l’international tricolore jouit d’une excellente cote en Italie, où la Juventus Turin et l’Inter Milan se sont penchés sur lui par le passé.