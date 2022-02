Esp : Benzema out contre le PSG, le Real Madrid panique

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans huit jours, le Real Madrid affronte le PSG en Ligue des Champions et le doute est toujours total sur la présence ou non de Karim Benzema.

L’attaquant de l’Equipe de France n’était toujours pas remis de sa blessure pour la victoire laborieuse du Real Madrid face à Grenade dimanche soir. Du côté du Paris Saint-Germain, on regardera avec attention si Karim Benzema effectuera son grand retour samedi en fin d’après-midi contre Villarreal. Car de toute évidence, le Real Madrid n’est pas la même équipe avec ou sans Karim Benzema, un joueur majeur pour Carlo Ancelotti aux statistiques exceptionnelles cette saison (24 buts, 9 passes décisives). A en croire Fred Hermel, spécialiste de l’Espagne pour RMC, l’incertitude est encore totale. Dans l’After Foot, le journaliste a confié que dans les rangs du Real Madrid, on espère récupérer Karim Benzema dans les temps pour affronter le Paris SG en 8es de finale aller de Ligue des Champions mais à cette heure, Carlo Ancelotti n’a aucune certitude. Un autre joueur français est incertain, le latéral gauche Ferland Mendy.

Benzema toujours incertain contre le PSG

Tu crois que rien ne va, Rassure-toi… 🌟 pic.twitter.com/XooW0bHvwX — Karim Benzema (@Benzema) February 7, 2022

« Il n’y a pas de remplaçant naturel pour Benzema au Real Madrid. Il y aura un petit doute sur Benzema du côté du Real Madrid que l’on espère lever dans les prochaines heures. Ferland Mendy, on va voir si le latéral gauche, très important pour la défense du Real, sera remis de son problème à l’adducteur. L’absence de Ferland Mendy serait moins préjudiciable pour le Real Madrid que l’absence de Benzema car il y a des possibilités en défense avec Alaba à gauche et Nacho en défense centrale. L’autre possibilité, c’est de mettre Nacho à gauche. Mendy absent, ce ne serait pas un drame. En revanche, l’absence de Benzema serait une catastrophe car il est impossible à remplacer » a commenté Fred Hermel, pour qui l’absence de Karim Benzema face au Paris SG en 8es de finale aller de la Ligue des Champions le 15 février prochain est possible. Une absence qui serait évidemment catastrophique pour le club merengue…