Real : Benzema, Varane, Mendy : les Français sauvent Zidane

Malgré un large succès sur la pelouse d'Alaves le week-end dernier, Zinédine Zidane reste toujours menacé à Madrid.

Eliminés de la Coupe du Roi et distancés par l'Atletico en Liga, le Real Madrid n'a plus que la Ligue des Champions pour espérer ramener un trophée dans la capitale espagnole. Bien que cette compétition soit une spécialité pour Zinédine Zidane qui l'a remporté trois fois de suite avec le Real, la situation du Français est incertaine. Aujourd'hui, la tendance est à un départ de Zizou en fin de saison. D'après la presse espagnole, 70% du vestiaire serait même pour un départ de leur entraîneur. Toutefois, le technicien peut compter sur le soutien inconditionnel des Français du Real, mais pas uniquement. Le média espagnol El Confidencial fait le point sur la relation entre les joueurs et Zidane.

Sans surprise, Karim Benzema est le soutien numéro 1 de Zidane dans le vestiaire. Les deux hommes ont une relation fusionnelle, et quand on connaît l'importance prise par l'attaquant au cours des derniers mois, il s'agit d'un allier de poids. Raphaël Varane, également très proche de Zizou, irait même jusqu'à quitter le club en cas de départ de son entraîneur. Autre français de l'effectif, Ferland Mendy est à 100% derrière son coach, conscient que c'est lui qui l'a fait venir à Madrid et qui lui a donné sa chance. Au-delà des Français, présenté comme les soldats de Zidane, le coach madrilène peut compter sur le soutien de cadres du vestiaire tels que Sergio Ramos, Luka Modric ou encore Casemiro. Marco Asensio, très apprécié du vestiaire, entretient également une relation forte avec Zidane. À l'inverse, ce sont pour la majorité des jeunes joueurs, en manque de temps de jeu qui veulent voir un nouvel entraîneur débarquer à Madrid. Parmi eux, El Confidencial cite Vinicius, Martin Ødegaard, Rodrygo ou Mariano Diaz.