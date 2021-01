Real Madrid : Fronde anti-Sergio Ramos, le vestiaire implose

Dans : Liga.

La prolongation de Sergio Ramos est décidément le feuilleton de ce début d’année 2021 au sein du Real Madrid.

Et pour cause, le capitaine espagnol de 34 ans est en négociations avec le club merengue depuis de très longues semaines au sujet de sa prolongation de contrat. Libre en juin prochain, Sergio Ramos souhaite prolonger dans son club formateur, à condition bien sûr de ne pas voir son salaire rétrécir au lavage. En dépit de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences désastreuses, le défenseur de la sélection espagnol n’a pas l’intention de réaliser de gros efforts. Ce qui a le don d’agacer très fortement plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid, à en croire les informations livrées par le journal Gianluca Di Marzio.

Le journaliste croit s’avoir qu’au sein du vestiaire, Casemiro mène une fronde contre Sergio Ramos avec plusieurs de ses coéquipiers. En dépit d’une colère froide, les coéquipiers du Brésilien seraient prêts à suffisamment baisser leur salaire afin que Sergio Ramos puisse prolonger au Real Madrid. Par ailleurs, il est indiqué que le vestiaire du Real est clairement fissuré en deux camps distincts avec d’un côté les frondeurs dont Casemiro est le leader et de l’autre côté, les défenseurs inconditionnels de Sergio Ramos. La situation se tend considérablement au Real Madrid, où le dossier de la prolongation de l’Espagnol de 34 ans prend des proportions que Florentino Pérez et Zinedine Zidane n’auraient sans doute pas imaginé il y a quelques mois en arrière. Reste maintenant à voir si cet effort collectif et ce début de fronde permettront de régler ce dossier bouillant alors que la Juventus Turin ou encore le PSG sont à l’affût, prêts à bondir sur l’éventualité de signer Sergio Ramos pour zéro euro.