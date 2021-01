Mercato : Sergio Ramos au PSG, son clan brise le silence

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain au Real Madrid, le capitaine Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Et pour cause, le taulier du Real Madrid et de la sélection espagnole n’a toujours pas officiellement prolongé son bail en faveur du club de la Casa Blanca. On est même très loin d’un accord dans la mesure où le Real Madrid aimerait diminuer le salaire de son capitaine, en prenant compte de la crise inouïe qui touche les clubs européens depuis la pandémie de Covid-19. De son côté, Sergio Ramos est régulièrement associé à Manchester City, à la Juventus Turin ou plus encore au Paris Saint-Germain. Tandis que les rumeurs fusent dans tous les sens, l’entourage du défenseur espagnol de 34 ans a pris la parole au micro du média ABC afin de rétablir certaines vérités.

Selon le cercle proche de Sergio Ramos, l’international espagnol n’a pas reçu la moindre proposition d’un club européen et ne discute avec aucune écurie étrangère, ce qui détruit d’office les rumeurs d’un contrat proposé par le PSG à Sergio Ramos. Par ailleurs, l’entourage du défenseur merengue indique que le Real Madrid n’a pas non plus proposé de nouveau bail à Sergio Ramos, une version qui contredit celle des dirigeants du Real Madrid, lesquels ont récemment fait savoir qu’une proposition avait été envoyée au charismatique capitaine merengue. Reste maintenant à voir comment les négociations évolueront, mais ce dossier ressemble tout à un éventuel jeu de poker-menteur dont l’épilogue devrait être une prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid. Avec quel salaire ? C’est tout l’enjeu de cet énorme jeu de dupes qui se déroule actuellement et qui embrase la presse européenne chaque jour ou presque.