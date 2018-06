Mercato : La décision de Griezmann ? Il reste à l'Atlético Madrid !

Dans un documentaire mis en scène par la chaîne espagnole Movistar ce jeudi soir, Antoine Griezmann a fait part de sa décision. Et au final, l'international français a décidé... de rester à l'Atlético Madrid : « J'ai décidé de rester ».

Malgré l'intérêt réel du FC Barcelone durant ce mercato estival, Grizi va donc tenter de réaliser une cinquième saison pleine dans la capitale espagnole. Après avoir remporté l'Europa League contre l'OM, le joueur de 27 ans rêve désormais de gagner la Ligue des Champions à domicile au Wanda Metropolitano pour entrer dans la légende des Colchoneros.

Mais en attendant la saison prochaine, Grizou va pouvoir se concentrer pleinement sur sa Coupe du Monde avec l'équipe de France. Enfin, à deux jours du premier match des Bleus contre l'Australie...

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb