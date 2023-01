Real : Ancelotti mécontent, Zidane écoute aux portes

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a logiquement été battu par le Barça ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne. Carlo Ancelotti est conscient des lacunes de son équipe.

Cette saison en Europe, nombreuses sont les grandes équipes à connaitre des turbulences. On peut par exemple citer Liverpool, Chelsea, Manchester City, la Juve, le PSG ou encore le Real Madrid. Ce dimanche soir, les Merengue ont été corrigés par le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un lourd revers 3 buts à 1 qui a mis un peu plus en lumière les carences de l'effectif de Carlo Ancelotti. L'entraineur italien aimerait d'ailleurs des recrues cet hiver sur le marché des transferts. Mais son président Florentino Pérez ne voit pas du tout les choses du même oeil. Selon la presse espagnole, les deux hommes connaissent un premier gros problème au Real Madrid.

Ancelotti et Pérez, grosse discorde

Selon les informations de Diario AS, Carlo Ancelotti a demandé à sa direction de lui recruter un attaquant au plus vite cet hiver. Une demande refusée par le Real Madrid. Marca rajoute de son côté que Florentino Pérez a pleinement confiance en l'équipe actuelle des champions d'Europe en titre. L'homme fort du Real Madrid pense même que la mauvaise forme est due à la fatigue physique. A noter que Carlo Ancelotti pose aussi question en interne autour du traitement qu'il inflige à Eduardo Camavinga. C'est en tout cas ce qu'affirme Relevo, qui précise qu'en interne au Real Madrid, on ne comprend pas le traitement de Carlo Ancelotti envers Eduardo Camavinga, qui a déjà été remplacé sept fois depuis le début de la saison. Si le poste de Carlo Ancelotti n'est pour le moment pas menacé, la donne pourrait changer si les mauvais résultats se poursuivent, alors que des rumeurs font part d'un potentiel retour de Zinedine Zidane sur le banc merengue dans les prochains mois. Un chassé-croisé déjà vu dans les deux sens, mais qui pourrait amener Zizou en terrain connu.