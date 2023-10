Madrid complote contre le Barça, un communiqué tombe

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Persuadé que le FC Barcelone est victime d’une sorte de complot, Joan Laporta a appelé du renfort. Le président du club catalan s’est entretenu avec quatre de ses prédécesseurs afin de résister à ce contexte défavorable pour les Blaugrana.

Joan Laporta persiste. Malgré les graves accusations dans l’affaire José Maria Enriquez Negreira, le président du FC Barcelone continue de nier. Rappelons que l’ancien responsable des arbitres de Liga est soupçonné de corruption à cause de versements suspects de la part du club catalan. De son côté, Joan Laporta affirme qu’il s’agissait d’un simple travail de consultant. Et que cette affaire est liée à ce qu’il appelle le « madridisme sociologique », soit une campagne anti-Barça menée dans la capitale espagnole.

Le Barça contre-attaque

Le patron blaugrana s’est donc rapproché de ses prédécesseurs pour résister. « Le FC Barcelone informe qu'hier soir (mardi) les cinq derniers présidents du club, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reyna et Joan Gaspart, ont dîné lors d'une réunion détendue qui avait pour objectif de consolider et de renforcer la position unie des Barcelonais face aux assauts et aux secousses qui secouent la vie du club, et qui se sont récemment multipliés », peut-on lire dans un communiqué du Barça.

ℹ Comunicado del FC Barcelona 🔽 https://t.co/mAGyKlmiot — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2023

« L'actuel président Joan Laporta a repris la proposition que le président Joan Gaspart lui avait présentée lors de l'Assemblée générale des membres engagés tenue samedi dernier, visant à consolider une position inébranlable pour rechercher la cohésion des Barcelonais, a ajouté le champion d’Espagne en titre. Lors de la réunion, l'actualité de Barcelone a été analysée et des positions de soutien aux intérêts du club ont été décidées, notamment dans les questions liées aux attaques que le FC Barcelone a subies sans cesse tout au long de son histoire et surtout aujourd'hui. » Un drôle de contexte avant le Clasico prévu samedi.