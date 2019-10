Liga : Luis Fernandez nouveau boss de Valence, Peter Lim l'adore

Dans : Liga, Foot Europeen.

Désireux de se rapprocher du terrain, Luis Fernandez pourrait faire un retour de grande ampleur.

Natif d’Espagne et ancien entraineur de Bilbao notamment, l’ex-international français a toujours une belle cote de l’autre côté des Pyrénées. Supérieure à celle qu’il possède en France, où aucun club ne lui a fait confiance récemment, en dehors de son poste au centre de formation du PSG. Mais en Espagne, Luis Fernandez pourrait être le nouvel homme fort de Valence, qui traverse une crise continue depuis des mois. Le propriétaire Peter Lim veut se payer la tête de son directeur général, après avoir eu celle de son entraineur, Marcelino, dans des circonstances compliquées.

L’homme dans le viseur se nomme Mateu Alemany, et il ne cesse d’être annoncé sur le départ par la presse espagnole. L’émission spécialisée El Chiringuito va encore plus loin, en annonçant qu’un homme est le grand favori pour occuper ce poste : Luis Fernandez. C’est le charisme et l’envie de mordre dans le projet à pleines dents qui ont séduit le propriétaire singapourien du club, même si Valence est dans de tels remous qu’il est impossible de savoir si l’ancien joueur du PSG va réellement occuper ce poste dans les semaines à venir. Au niveau du classement, Valence se contente actuellement d’une place de huitième en Liga après huit journées.