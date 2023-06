Rafael Benitez plutôt que Marcelino au Celta Vigo

Le probable futur entraîneur de l'OM était également cité proche du Celta Vigo. Mais le club de Liga a finalement préféré Rafael Benitez, laissant la voie libre à Marseille.

Après le départ de Carlos Carvalhal en fin de saison, le Celta Vigo, qui s'est sauvé lors de la dernière journée du championnat d'Espagne, se cherchait un entraîneur. Parmi les noms évoqués pour le club de Galice, il y avait Marcelino, dont Marca fait même l'un des favoris. Mais, finalement, Luis Campos, qui est aussi le conseiller sportif du Celta Vigo, a convaincu Rafael Benitez de se lancer dans ce challenge.

Agé de 63 ans, celui qui a entraîné quelques-uns des plus grands clubs européens (Liverpool, Real Madrid, Naples, Inter, Chelsea...) était libre depuis son limogeage d'Everton en janvier 2022. Avec ce deal annoncé, la venue de Marcelino à l'Olympique de Marseille ne fait désormais plus aucun doute.

BREAKING: Rafael Benitez is in advanced talks to become the new manager of La Liga side Celta Vigo 🇪🇸 pic.twitter.com/mWteDgXlDS