Le Real Madrid continue de protéger l’intouchable Benzema

Dans : Liga, Foot Europeen.

Déjà fan de Karim Benzema, Julen Lopetegui fera sûrement du Français l’un de ses cadres. De toute façon, comme ses prédécesseurs, le nouvel entraîneur du Real Madrid n’a pas vraiment le choix.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est le seul avant-centre de haut niveau dans l’effectif, et cela ne date pas d’hier… L’attaquant arrivé en 2009, en même temps que Cristiano Ronaldo, n’a jamais vraiment été menacé. Même si l’on se souvient que José Mourinho l’avait secoué, Benzema a toujours été protégé par le président Florentino Pérez, souligne le quotidien As. Ce n’est pas un hasard si le Real n’investit pas de gros montants sur un buteur depuis neuf ans.

Emmanuel Adebayor (2010) et Javier Hernandez (2014) en prêt, les jeunes du centre comme Borja Mayoral ou Mariano Diaz… Finalement, les seuls dangers ont été Alvaro Morata, racheté pour 30 M€, et Gonzalo Higuain, tous les deux poussés vers la sortie à cause de Benzema. Autant dire que la situation de KB9 n’est pas près de changer puisque Pérez refuse de faire des folies au mercato. Si un buteur arrive dans les prochaines semaines, ce sera pour jouer les doublures...