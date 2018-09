Liga : Griezmann à la même table que CR7 et Messi, Sergio Ramos stoppe le délire

Dans : Liga, Foot Europeen.

Vainqueur de l’Europa League et de la Coupe du monde en 2018, Antoine Griezmann peut prétendre au Ballon d’Or cette année, même s’il est assez loin d’être le favori n°1. Selon lui, il « mange déjà » à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Des propos qui font énormément réagir depuis quelques heures. Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos a notamment sévèrement recadré l’international français en conférence de presse, estimant que son « ignorance était audacieuse ». Une belle manière de lui dire qu’il était encore loin du niveau de Messi et de CR7.

« Il dit qu’il est à la même table que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? L’ignorance est très audacieuse. Je me souviens de Raúl, Totti, Casillas, Maldini… Ils ont gagné tous les titres et ils n’ont pas de Ballon d’Or. Tout le monde est libre de donner son opinion et ses pensées. Mais il devrait se laisser conseiller par Cholo (Simeone), Diego Godín ou Koke, qui ont des valeurs qui pourraient lui être utiles » a lâché le capitaine de la sélection espagnole. Inutile d’enquêter bien longtemps pour deviner que s’il avait eu l’opportunité de voter pour le Ballon d’Or, Sergio Ramos n’aurait donc pas voté Antoine Griezmann…