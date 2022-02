Benzema et Courtois, supers héros d'un Real qui va mal

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Le Real Madrid a conforté son avance en tête de la Liga ce samedi en allant s’imposer (1-0) chez son voisin madrilène, le Rayo Vallecano. Une courte victoire mais qui a peu convaincu dans le jeu, heureusement que Karim Benzema et Thibaut Courtois sont là.

Le Real Madrid a sûrement fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne. Comme souvent depuis plusieurs semaines, le Real a montré de nombreuses failles dans son système. La formation de Carlo Ancelotti s’est imposée sur le plus petit des scores, en toute fin de rencontre (83e) grâce à l’inévitable Karim Benzema, auteur de son 19e but en Liga cette saison. Ce succès propulse le club merengue à 9 points de son dauphin sévillan. Cette rencontre n’a pas rassuré sur le niveau actuel du Real Madrid qui a enchaîné les performances moyennes dernièrement (nul contre Elche à domicile, défaite en Coupe à Bilbao, nul à Villarreal) voire catastrophiques comme face au PSG. Un Real en demi-teinte depuis la blessure de son buteur français le 23 janvier aux ischio-jambiers. Tout sauf un hasard. Cette saison, l’international tricolore est impliqué sur 28 buts (19 buts, 9 passes) en Liga, soit plus de la moitié des buts inscrits par son équipe. Karim Benzema a également l’occasion de réaliser sa meilleure saison en termes de buts, il n'est qu'à cinq unités de son record en championnat (24 buts en 2015/2016).

Courtois impérial sur sa ligne

Thibaut Courtois a encaissé 27 buts en 36 matchs TCC cette saison pour un total de 16 clean sheets.



Depuis son arrivée au Real Madrid, le gardien belge c'est : 165 matchs disputés, 151 buts encaissés, 68 clean sheets. @marca pic.twitter.com/4jYWJqvUQO — Madrid France (@Madrid_FRA) February 27, 2022

Le Real possède la meilleure attaque en Espagne (52 buts) et la deuxième meilleure défense (20 buts encaissés) derrière le FC Séville (17 buts). Une preuve de la saison stratosphérique que sont en train de réaliser Karim Benzema et Thibaut Courtois, encore très bons au Rayo. Moins en vue que Benzema, le gardien de but des Diables rouge est sûrement le meilleur portier du monde à l’heure actuelle. Auteur de sept arrêts face au PSG, Courtois a aussi stoppé le penalty de Lionel Messi avant de se faire avoir par la malice de Kylian Mbappé. Le Belge, qui a concédé deux petits buts sur ses six derniers matchs joués, a réalisé trois arrêts exceptionnels à Vallecas. Des interventions de classe mondiale très importantes pour le Real, et soulignées par El Confidencial. « Les projecteurs pointent normalement vers Benzema et Vinicius, les deux joueurs les plus remarquables de Madrid cette saison. Cependant, il ne faut pas oublier Courtois » a déclaré le média dans sa chronique du match Rayo-Real. Carlo Ancelotti et le Real Madrid dépendent entièrement de Benzema et Courtois, un constat alarmant.