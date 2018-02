Real : Cristiano Ronaldo est monstrueux, ce chiffre le prouve

Dans : Liga, Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé contre le PSG mercredi en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est redoutable dans cette compétition.

Et une statistique, révélée par Opta Jean, est très parlante pour illustrer la suprématie du Portugais en C1. En effet, l’ex-attaquant de Manchester United a, à lui seul, marqué plus de buts en Ligue des Champions que 463 clubs, sur les 511 ayant disputé cette compétition. Avec ses 116 buts, CR7 a marqué plus de buts que Manchester City (102), Schalke 04 (101) ou encore Naples (60).

Par ailleurs, quatre clubs français ont (pour l’instant) marqué plus de buts que l’ogre Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions : Lyon (205), Monaco (183), Paris (173) et l’Olympique de Marseille (165). Il n’y a pas de doute : Cristiano Ronaldo est bien le joueur européen le plus redoutable en Ligue des Champions. D’autant qu’il pourrait « rattraper » d’autres clubs cette saison, selon le parcours du Real Madrid dans cette compétition. Dans son viseur, le CSKA Moscou ou encore le Sporting Portugal…