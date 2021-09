Karim Benzema, le Ballon d’Or ne hante pas ses nuits

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Candidat pour le Ballon d’Or en 2020, qui n’a finalement pas été attribué en raison de la Covid-19, Karim Benzema continue de briller au Real Madrid.

Malgré son retour en Equipe de France et un enchaînement de matchs plus important pour lui, Karim Benzema reste toujours aussi fort avec le Real Madrid. Auteur d’un triplé lors de la dernière journée de la Liga face au Celta Vigo, l’attaquant de 33 ans formé à l’Olympique Lyonnais continue de bluffer tout le monde. S’il maintient ce niveau de performance, nul doute que « KB9 » ne sera pas très loin du Ballon d’Or à la fin de la saison. Mais en conférence de presse avant le match du Real Madrid contre l’Inter Milan, Karim Benzema a expliqué qu’il ne faisait pas une fixette sur cette récompense individuelle.

Karim Benzema ne se focalise pas sur le Ballon d'Or

« Cela ne m'empêche pas de dormir, c'est le rêve de tout joueur, mais le plus important est ce que je fais avec mon équipe. Si je peux aider à gagner des titres, je le fais. Je mérite d'être à ce niveau, tout le monde veut le Ballon d'Or » a confié Karim Benzema, lequel a par ailleurs évoqué les chances du Real Madrid dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, alors que les Merengue ont échoué en demi-finale la saison dernière. « Nous sommes une équipe très forte, ce que je dois faire c'est toujours aider mon équipe. Comme je le fais, avec des buts et des passes décisives. Nous devons gagner quelque chose et c'est tout. Mais c'est l'affaire de toute l'équipe ». Pour parvenir à gagner en Ligue des Champions, nul doute que le Real Madrid aura besoin d’un Karim Benzema à l’apogée de son art, d’autant que Gareth Bale est blessé et que Vinicius et Eden Hazard restent pour le moment des joueurs trop irréguliers…