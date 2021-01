Esp : Scoop sur Lionel Messi, Barça dément être complice !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone n'a pas apprécié qu'El Mundo dévoile les détails de la prolongation de Lionel Messi en 2017 et il va attaquer en justice le média espagnol.

C'est un cataclysme qui est tombé sur le Barça ce dimanche lorsqu'El Mundo a consacré sa Une à Lionel Messi en donnant avec des précisions incroyables le coût financier de la prolongation de la star argentine, laquelle signée en 2017 coûtera finalement 555ME au FC Barcelone lorsque le sextuple Ballon d'Or partira l'été prochain. Ne contestant pas du tout la réalité du document, les dirigeants catalans ont annoncé quelques heures plus tard qu'ils allaient poursuivre en justice El Mundo et ont apporté leur soutien à Lionel Messi, qui peut évidemment se sentir trahi par ces révélations, précisant ne pas être impliqué dans cette fuite plutôt gênante.

« Suite à la publication du contrat de Leo Messi au FC Barcelone par le quotidien El Mundo, le FC Barcelone nie catégoriquement toute responsabilité. Le Club déplore la publication d'un document privé et confidentiel entre les deux parties concernées et va poursuivre en justice le journal pour les dommages et intérêts pouvant être occasionnés. Le FC Barcelone exprime publiquement son soutien envers Lionel Messi dans cette tentative de ternir son image et d'abîmer sa relation avec le club qui l'a formé sportivement, jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur joueur de l'histoire du football », explique le FC Barcelone dans un communiqué.