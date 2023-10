Esp ‍: Bellingham, le Real a trouvé son nouveau Zidane

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 11 matchs depuis son arrivée au Real Madrid, Jude Bellingham réalise des débuts tonitruants en Espagne. Son match face à Naples mardi a encore scotché le monde du football.

Du haut de ses 20 ans, Jude Bellingham s’impose déjà comme le nouveau taulier du Real Madrid. Même s’il ne s’agit pas d’un avant-centre, l’international anglais a totalement fait oublier Karim Benzema, lequel n’a pas été remplacé par un pur attaquant cet été dans la capitale espagnole. Mais dans son rôle de meneur de jeu, Jude Bellingham marche sur l’eau et ses 9 buts et 3 passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues font déjà de lui la superstar de l’équipe merengue.

🎶 Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí... pic.twitter.com/vf0f8ichpB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2023

Évidemment titulaire contre Naples mardi au stade Diego Maradona, l’international anglais (26 sélections) a encore livré un récital avec un but et une passe décisive à la clé. Numéro 5 dans le dos, le natif de Stourbridge n’est pas sans rappeler un certain Zinedine Zidane à sa grande époque des Galactiques du Real Madrid. Et ce n’est pas n'importe qui qui le dit puisque la bible du football Didier Roustan ose la comparaison. « Il y a un peu du merveilleux Zizou sur cette action... dans l’allure, ce côté trompeur d’apparence lenteur (déterminé mais relâché), les déhanchements, cette manière de partir sur la gauche avant de repiquer dans l’axe... le 5 du Real lui va bien » a publié sur les réseaux sociaux le consultant de la Chaîne L’Equipe, totalement bluffé par le niveau stratosphérique affiché par Jude Bellingham ainsi que par les nombreuses ressemblances avec Zinedine Zidane.

« Il y a eu Zidane au Real, maintenant il y a Bellingham »

Journaliste pour AS et chroniqueur sur El Chiringuito, Tomas Roncero est lui aussi bluffé. « Au Real Madrid il y a eu Zidane, Di Stefano, Cristiano Ronaldo… et maintenant il y a Jude Bellingham » a-t-il savouré après la victoire des Merengue sur la pelouse de Naples. En attendant de voir s’il confirmera son excellent début de saison tout au long du championnat, Jude Bellingham a déjà conquis tout un peuple à Madrid. Et au vu de ses prestations à couper le souffle, ce n’est pas près de s’arrêter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Autre homme fort de l’attaque du Real Madrid, lui aussi buteur contre Naples mardi en Ligue des Champions, Vinicius Junior est sous le charme. « Je voulais que Bellingham soit au Real Madrid. J'ai envoyé beaucoup de messages à Jude l'année dernière. Je lui ai envoyé des messages presque tous les jours pour lui dire de venir à Madrid » a-t-il savouré. Des propos réciproques puisque quelques minutes auparavant, c’est Jude Bellingham qui avait vanté les mérites de Vinicius. « Il est incroyable. Pour moi, c'est probablement le meilleur joueur du monde. C'est l'un des coéquipiers les plus talentueux que j'aie jamais eus. Il me facilite les matchs ». Avec ces deux-là, sans oublier le milieu de terrain exceptionnel dont dispose Carlo Ancelotti, le Real Madrid a assurément de beaux jours devant lui.