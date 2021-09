Esp : Marcelo Bielsa, la rumeur qui affole Barcelone !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Fragilisé ces dernières semaines, Ronald Koeman n’a pas arrangé son cas avec le match nul du FC Barcelone contre Grenade lundi soir (1-1).

Les relations entre l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone et son président Joan Laporta sont glaciales. A moins d’un gros retournement de situation sur le plan sportif, Ronald Koeman ne terminera pas la saison en Catalogne. Les médias sont en tout cas de plus en plus unanimes sur le fait que Joan Laporta changera d’entraîneur dans les semaines à venir. Il y a peu de temps, les noms de Xavi ou encore de Luis Enrique ont filtré. Mais à en croire les informations du journaliste Gérard Romero, il existe en réalité une short-list e cinq à six noms établie par Joan Laporta et ses équipes afin de compenser un éventuel licenciement de Ronald Koeman.

Xavi et Ten Hag visés, Bielsa aussi

Ce n’est pas une surprise, Xavi est bien une cible de Joan Laporta. Mais l’actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar n’est pas la seule piste de prestige du FC Barcelone. Et pour cause, le club blaugrana a également sondé l’entourage d’Andrea Pirlo, sans club depuis son départ de la Juventus Turin cet été. Antonio Conte, libre après avoir amené l’Inter Milan au titre de champion d’Italie, est également dans les radars, au même titre qu’Éric Ten Hag, actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam, qui a par ailleurs les faveurs de Pep Guardiola. Mais selon Gérard Romero, une piste totalement inattendue est également creusée par la direction du FC Barcelone. Celle-ci mène à un certain Marcelo Bielsa, en poste à Leeds United et qui vit un début de saison compliqué en Premier League. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne ferait pas encore l’unanimité au sein de la direction barcelonaise, qui redoute son instabilité. En revanche, il est clair que son style de jeu ultra-offensif colle parfaitement avec la pure tradition du Barça, ce qui en fait une piste plausible à ce stade.