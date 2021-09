Esp : Pep Guardiola pistonne un coach au Barça !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Maintenu en poste par Joan Laporta cet été, Ronald Koeman n’est toutefois pas certain de faire de vieux os au FC Barcelone.

Et pour cause, les relations entre l’entraîneur néerlandais du Barça et son président ne sont pas au beau fixe. Dans le cas où les résultats du club blaugrana viendraient à rapidement se détériorer, alors Joan Laporta n’hésitera pas à changer d’entraîneur. La semaine dernière, la presse espagnole lançait déjà la chasse au successeur de Ronald Koeman avec les noms de Xavi ou encore de Luis Enrique. En ce début de semaine, c’est Erik Ten Hag, actuellement en poste à l’Ajax Amsterdam, qui est évoqué au FC Barcelone. Mais le coach néerlandais de 51 ans a un avantage énorme sur ses concurrents puisqu’il dispose de l’approbation de monsieur Pep Guardiola, selon les informations obtenues par El Nacional.

Guardiola souffle le nom de Ten Hag

Le média espagnol affirme que l’actuel entraîneur de Manchester City, véritable légende vivante au FC Barcelone, a personnellement recommandé Erik Ten Hag aux dirigeants catalans dans l’optique de la succession de Ronald Koeman. Le champion d’Angleterre en titre estime que l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam coche toutes les cases pour prendre la succession de Ronald Koeman et que son ADN est totalement Barça-compatible. Reste maintenant à voir si l’Ajax Amsterdam libérera aussi facilement son entraîneur et si ce dernier est d’accord pour changer de club en cours de saison. Quoi qu’il en soit, cette information prouve que Ronald Koeman est sous pression comme jamais au FC Barcelone et qu’à la première série de mauvais résultats, sa tête pourrait être mise à prix. Le coach catalan est prévenu alors que le Barça affronte Grenade ce lundi soir, une semaine après la gifle infligée par le Bayern Munich (3-0) lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Catalans enchaineront ensuite avec un déplacement à Cadix et la réception de Levante.