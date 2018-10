Esp : Les cadres du Real militent pour le retour de Zidane, mais...

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Lundi soir en début de soirée, le Real Madrid officialisait dans un communiqué le départ de Julen Lopetegui.

Après une série de mauvais résultats ponctuée par l’humiliation subie face au Barça dans le Clasico, l’ex-sélectionneur de l’Espagne a été remercié par Florentino Pérez, dont la mission est désormais de trouver un nouvel entraîneur. Le dossier le plus avancé semble être celui menant à Antonio Conte, mais l’Italien ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire du Real Madrid. Selon les informations obtenues par le journal Sport, un homme mettrait tout le monde d’accord dans le camp des joueurs.

Il s’agit d’un certain Zinedine Zidane, qui a quitté le navire cet été après avoir remporté trois fois la Ligue des Champions. Malgré le forcing des cadres dont Sergio Ramos, Marcelo ou Karim Benzema, l’hypothèse d’un come-back de Zizou au Real semble aujourd’hui impossible. Et pour cause, le Français ne souhaiterait pas revenir aussi rapidement dans la maison blanche et surtout, Florentino Pérez n'aurait pas vraiment l'intention de rappeler un homme qui l’a lâché à la surprise générale au début de l’été. Le dossier de la succession de Julen Lopetegui est donc toujours ouvert pour le Real, qui a provisoirement nommé Santiago Solari, lequel fera l’intérim et sera donc sur le banc merengue mercredi en Coupe du Roi contre Melilla (troisième division).