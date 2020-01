Esp : Ernesto Valverde viré, Quique Setien nouvel entraîneur du Barça !

Dans : Liga.

Ce lundi soir, après une longue réunion de son conseil d'administration, le FC Barcelone a annoncé le limogeage immédiat d'Ernesto Valverde et la nomination à sa place de Quique Setien.

Nommé entraîneur du FC Barcelone le 29 mai 2017 en remplacement de Luis Enrique, Ernesto Valverde ne finira pas sa troisième saison sur le banc du club catalan. En effet, après un week-end agité, et une réunion du conseil d’administration du Barça présidée par Josep Maria Bartomeu et à laquelle Eric Abidal et Ramon Planes participaient, le club catalan a annoncé la fin de l’ère Ernesto Valverde. Le Barça a précisé que ce départ se faisait à l'amiable, et que l'indemnité financière versée à Valverde avait fait l'objet d'un accord.

Et pour ne pas laisser la place au moindre doute sur la suite des événements, le FC Barcelone a officialisé la signature au poste de coach, non pas de Xavi, mais de Quique Setien, ancien entraîneur de Bilbao, libre de tout contrat. Du côté des supporters barcelonais on devait probablement rêver d'un choix un peu plus sexy.