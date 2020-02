Esp : Le mercato a mis la pagaille au Barça, des têtes vont tomber

Dans : Liga.

Incapable d’attirer l’attaquant tant espéré, le FC Barcelone constate un sérieux dysfonctionnement au sein de sa direction sportive. Certains dirigeants pourraient en faire les frais.

Le dossier Cédric Bakambu symbolise à lui seul le mercato hivernal du FC Barcelone. Alors que le club catalan avait trouvé un accord avec le Beijing Guoan pour la venue de l'attaquant, le champion d’Espagne a finalement changé d’avis, au moment où l’ancien Sochalien était en route pour signer son contrat. Apparemment, le Franco-Congolais ne faisait pas l’unanimité, et c’est bien là le problème du Barça selon Mundo Deportivo. Car si les recherches d’un avant-centre ont débouché sur un échec, c’est en grande partie à cause des désaccords en interne. Après la piste Rodrigo, jugée trop chère, aucune cible n’a été validée par l’ensemble des décideurs.

Le quotidien local évoque des critères de recherche trop flous ainsi qu’une influence négative venue de l’extérieur. Il faut dire que depuis l’été dernier et le départ de l’ancien manager général Pep Segura, que Carles Puyol a refusé de remplacer, un vide s’est créé au sein de la direction sportive d'Eric Abidal. Personne n’a vraiment la fonction pour trancher en cas de désaccord, et certains dirigeants estiment que leur avis n’est pas pris en compte. C’est pourquoi le Barça a prévu des réunions dans les prochains jours afin de mieux définir les rôles. Il pourrait donc y avoir du changement dans l’organigramme des Blaugrana, avec de bonnes et des mauvaises nouvelles...