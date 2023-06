Zidane à Madrid en 2024, le PSG n'a aucune chance

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Très discret dans les médias, Zinedine Zidane a évoqué son avenir ce dimanche lors de Téléfoot. Avouant être impatient de revenir sur un banc, Zizou serait tenté par un retour à Madrid dans un an lorsque Carlo Ancelotti partira.

Annoncé comme proche de l’Olympique de Marseille en cas de changement de propriétaire, et du PSG, où l’Emir du Qatar rêve de lui, Zinedine Zidane se repose tranquillement dans le Sud de la France, la porte des Bleus s’étant refermée devant lui après le Mondial 2022. Mais la légende française sait qu’à 51 ans, l’heure n’est pas encore venue pour lui de tourner le dos au football. Alors, en attendant 2026, et la possible succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, l’avenir de Zizou est flou.

Zidane de retour sur un banc en 2024 ?

Cependant, se confiant sur TF1 à Saber Desfarges, le champion du monde 1998 a reconnu qu’il était impatient de revenir aux affaires, mais pas à n’importe quel prix. « Tout va bien, je profite des miens et de chaque jour. J’espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Est-ce que l'adrénaline me manque ? Forcément. J'en ai besoin (...) Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas », a confié Zinedine Zidane, qui a reconnu suivre particulièrement deux championnats, la Liga et la Premier League. Pour le journaliste, l’avenir de ce dernier est probablement déjà tracé, et l'hypothèse d'une signature au PSG ou à l'OM n'est pas du tout à l'ordre du jour, même si l'ancien joueur a confié qu'il ne s'interdisait rien. Mais, selon Saber Desfarges, tout est clair ou presque.

"Peut-être que, l'été prochain, Zinédine Zidane sera de retour sur un banc"



N’ayant pas eu la confidence de Zizou sur ce sujet, Saber Desfarges s’est forgé une intime conviction. « C’est un entraîneur qui a envie de prendre son temps malgré les sollicitations. Le Paris Saint-Germain et le Qatar rêvent toujours de lui, l’Arabie Saoudite lui a formulé une offre, il y a également la Juventus qui a pensé à lui cet été. Mais, de ce que l’on sait, il ne reprendra pas un poste cette année, mais l’été prochain la donne pourrait être différente. Les planètes pourraient être alignées puisque l’on sait que du côté du Real Madrid un certain Carlo Ancelotti ne sera plus là et peut-être que Zinedine Zidane sera de retour sur un banc. Il a aussi dit qu’il suivait le championnat anglais, et pas la Ligue 1, on peut aussi se poser des questions », a fait remarquer le journaliste de Téléfoot.