Esp : Le Barça va sacrifier un gros salaire, les Français rassurés

Dans : Liga.

En grande difficulté sur le plan économique, le FC Barcelone va tenter de vendre un joueur à grosse valeur marchande pendant le mercato hivernal. L’élément à sacrifier a été désigné, et il ne s’agit pas d’un Français.

Finalement, le FC Barcelone n’attendra peut-être pas le changement de direction pour prendre des décisions importantes. Selon les informations du quotidien Ara, le président par intérim Carles Tusquets estime qu’un joueur important doit être transféré avant le 24 janvier, soit la date des prochaines élections présidentielles, afin d’alléger la masse salariale. Et l’élément à sacrifier à été désigné puisqu’il s’agirait de Philippe Coutinho. En effet, le milieu offensif fait partie des joueurs les mieux payés de l’effectif. Rappelons que son arrivée pour 140 millions d’euros (hors bonus) représente le plus gros transfert de l’histoire du Barça.

Coutinho freiné par une blessure

Le club catalan espère donc en tirer un certain prix sachant que le Brésilien, qui avait bien débuté la saison suite à son retour de prêt en provenance du Bayern Munich, n’a plus le même rendement depuis sa blessure. A noter aussi que l’entraîneur Ronald Koeman, qui lui avait tout de suite accordé sa confiance, l’utilise désormais sur le côté gauche, un poste moins adapté à ses qualités mais qui permet au Néerlandais d’aligner Antoine Griezmann ou le jeune Pedri derrière l’attaquant. Reste à savoir si le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2023 recevra des offres. En tout cas, les Français Griezmann et Ousmane Dembélé seront ravis d’apprendre qu’ils font toujours partie des plans du Barça pour le moment.