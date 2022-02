Officiel : Aubameyang signe au Barça et vaut 100ME !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Libéré de son contrat par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2025. Une clause à 100 millions d'euros a été mise sur l'attaquant.

Présent depuis lundi à Barcelone, où il attendait juste qu’Arsenal et le Barça s’entendent, Pierre-Emerick Aubameyang a été dans un premier temps libéré de ses derniers mois de contrat avec les Gunners, avant de signer gratuitement avec le club catalan. Dans un communiqué, le club dirigé par Joan Laporta a confirmé l’information ce mercredi. « Le FC Barcelone et Pierre-Emerick Aubameyang ont trouvé un accord concernant la recrue du joueur gabonais, qui a résilié son contrat avec Arsenal. L'attaquant signera un contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Club blaugrana et bénéficiera d'une option de départ le 30 juin 2023. Sa clause libératoire s'élève à 100 millions d'euros. Le Club annoncera les détails de la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang en tant que nouveau joueur du Barça prochainement », indique le FC Barcelone dans un communiqué.