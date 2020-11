Esp : La F1 Benzema redémarre, le Real Madrid en pole

Dans : Liga.

Buteur contre l'Inter Milan, Karim Benzema confirme son retour au premier plan, et du côté du Real Madrid on est convaincu que l'attaquant français peut tout changer.

Il y a deux semaines seulement, après la défaite face à Donetsk en Ligue des champions, et avant le déplacement du Real Madrid au FC Barcelone, Zinedine Zidane paraissait être en grand danger. Mais depuis, les Merengue sont repartis de l’avant, même s’ils ne sont pas toujours tirés d’affaire en C1, et cela ils le doivent aussi à un Karim Benzema qui a retrouvé le chemin du but. L’attaquant français du Real Madrid était moins efficace depuis le début de saison, et la Maison Blanche n’est pas la même quand l’ancien lyonnais est au ralenti. Mais ce mercredi, le quotidien Marca fait remarquer que la Formule 1 Karim Benzema a retrouvé la bonne carburation pour le plus grand plaisir de Zinedine Zidane et des joueurs madrilènes.

Et le journaliste de Marca de sortir des arguments implacables en faveur de KB9. « Benzema a confirmé contre l'Inter qu'il était dans une séquence durant laquelle il enchaîne les buts. Lors de ce match de Ligue des champions contre les Italiens, le «9» des Merengue a de nouveau trouvé le chemin des filets en ouvrant le score pour les hommes de Zidane . C'était son cinquième but de la saison et le quatrième lors des trois derniers matchs. Karim est apparu le 27 octobre dernier contre M’Gladbach avec un seul but à son compteur après sept matchs, six en Ligue et un en Ligue des champions (...) Cette saison, Karim n'avait pas encore trouvé le chemin du but comme les autres. Une situation qui avait déclenché des alarmes, car aucun autre joueur n'avait pris le relais du joueur français (...) Karim Benzema est lancé et son nouveau but contre l'Inter confirme qu'il a retrouvé son instinct de buteur. Il a marqué contre M’Gladbach, signé un doublé contre Huesca et a signé un but hier en Ligue des champions. Quatre buts en huit jours pour l'attaquant madrilène. Une bonne séquence à un moment décisif pour les Merengue », constate JL Cadelron, qui suite le Real Madrid pour le compte du quotidien sportif espagnol.