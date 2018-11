Esp : Javier Tebas scandalisé par les accusations de dopage au Real Madrid

Dans : Liga, PSG, Foot Europeen.

Chevalier blanc du football européen, lorsqu'il s'agit d'attaquer le Paris Saint-Germain, Javier Tebas a découvert vendredi que ses chers clubs espagnols pouvaient eux aussi être concernés par les Football Leaks. Réagissant aux accusations émises contre le Real Madrid et plus précisément Sergio Ramos, contrôlé positif mais qui a obtenu de l'UEFA que le dossier soit classé, le président de la Liga a balayé d'un revers de la main l'idée que ce genre de chose existe dans le football espagnol.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que le Real Madrid et Sergio Ramos n’ont pas été impliqué dans des affaires de dopage. Je connais très bien l’avis de Florentino Pérez sur ce sujet et c’est un homme obsédé par la lutte contre le dopage dans le sport et dans le foot. Je n’ai aucun doute que les choses sont très claires là-bas », a indiqué Javier Tebas, qui est plus chaud sur le dopage financier que sur le dopage tout court. Sacré Javier, on lui parle du Docteur Fuente ?