Esp : Griezmann sauveur, Barcelone y croit

Dans : Liga.

L'entraîneur du FC Barcelone estime qu'il ne faut pas trop en demander à Antoine Griezmann, malgré son retour en forme avec les Blaugranas.

L'histoire entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone est faite de hauts et de bas. Souvent critiqué pour ses performances moyennes, l'international français revient en grande forme ces dernières semaines. Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre Bilbao, le gaucher a inscrit un doublé, performance qu'il avait déjà réalisé face à Grenade en Liga quelques jours auparavant. Malheureusement pour le champion du monde 2018, ses buts ont été éclipsés par l'expulsion de Lionel Messi pour son coup de sang face à un joueur basque. Avec la suspension de l'Argentin contre Elche, c'est bien Antoine Griezmann qui devrait être le leader d'attaque des Blaugranas. Habitué à être très dur envers le Français, Ronald Koeman lui a apporté son soutien en conférence de presse.

« Non seulement il doit faire un pas en avant mais nous ne pouvons pas non plus lui mettre trop de pression. Il se bat toujours. Lors des derniers matchs, il a bien joué, a aidé et il a marqué. Nous avons besoin de buts marqués par d'autres joueurs aussi. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur Griezmann » a déclaré l'entraîneur barcelonais dans des propos relayés par Marca. Depuis le début de saison, Griezmann est sans cesse remis en question par Ronald Koeman, qui n'a pas hésité à lui préférer Martin Braithwaite lors de certains matchs. La star des Bleus reste sur deux buts et deux passes décisives sur les deux dernières rencontres de Liga. En cas de bonne performance contre Elche, nul doute qu'il gagnerait encore un peu plus de crédit auprès de son entraîneur.