Esp : Dembélé sauveur ou indésirable, le Barça hésite

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat, Ousmane Dembélé négocie une prolongation avec le FC Barcelone. Mais les discussions traînent depuis des mois et le club catalan commence sérieusement à perdre patience. A tel point que la direction envisage de pousser l’attaquant français vers la sortie au mercato hivernal.

Après le jeune ailier Ansu Fati, c’est Ousmane Dembélé qui devrait bientôt retrouver les terrains avec le FC Barcelone. L’attaquant français est annoncé proche d’un retour à la compétition puisque le staff de Ronald Koeman envisage de le réintégrer dans les prochaines semaines. Une excellente nouvelle pour un Barça en grande difficulté, notamment sur le plan offensif. En revanche, la direction n’est pas plus avancée avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Rappelons que le contrat d’Ousmane Dembélé va expirer en juin prochain.

L’agent de Dembélé soupçonné

Des discussions sont bien en cours pour une prolongation mais elles traînent depuis des mois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le FC Barcelone a envisagé son départ cet été, avant sa grave blessure. Depuis, les deux parties se seraient rapprochées et la presse locale donne une tendance plus positive. Il n’empêche que ce samedi, le média Sport indique que l’entourage d’Ousmane Dembélé continue de jouer la montre afin d’écouter les offres d’autres clubs. Et pour cause, le Barça ne lui propose qu’un salaire revu à la baisse compte tenu de ses difficultés financières.

La proposition n’a pas l’air de déranger l’international tricolore. Mais son agent serait beaucoup moins emballé, d’où les soupçons du Barça qui se demande si son joueur ne prépare pas un départ libre l’été prochain. Lui que l’on annonce notamment sur les tablettes de la Juventus Turin ou de Manchester United. Se pose alors un dilemme pour les Blaugrana, qui refusent de servir de vitrine pour faciliter son mercato. Quitte à le laisser au placard. Mais qui, dans le même temps, a cruellement besoin de sa percussion sur les côtés. Une situation complexe.