Esp : Le Barça veut gonfler le melon de Dembélé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Gravement blessé à un genou, Ousmane Dembélé a profité de son absence pour se rapprocher de ses dirigeants au FC Barcelone. Ces derniers souhaitent faire du Français l’un des joueurs les plus importants du vestiaire. Et pour cela, le club a préparé un plan notamment basé sur l'aspect mental.

Ousmane Dembélé en est la nouvelle preuve, tout va très vite en football. Il y a encore quelques mois, le Français était devenu indésirable au FC Barcelone. Et pour cause, alors que son contrat expire en 2022, son entourage se montrait réticent dans les discussions pour une prolongation. Le Barça en arrivait même à se demander si le joueur ne préparait pas un départ libre l’année prochaine. La direction souhaitait donc s’en débarrasser cet été. Mais ça, c’était avant sa grave blessure à un genou qui a évidemment refroidi ses courtisans.

Laporta croit en Dembélé

Et à la surprise générale, ce coup dur lui a permis de se rapprocher de ses supérieurs, à commencer par Joan Laporta. « La relation avec Dembélé est très bonne, confiait le président ce jeudi. Il se sent aimé par le club, nous voulons qu'il reste. Il m'a dit qu'il voulait revenir sur les terrains et défendre les couleurs du Barça. Nous réussirons à faire en sorte qu'il rejoue, qu'il le fasse durablement et que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Le club a un plan pour montrer son talent et sa qualité. » Joan Laporta n’a pas détaillé ce plan en public. Mais le quotidien madrilène Marca pense connaître son contenu.

Il s’agirait tout d’abord d’un programme spécifique et intensif avec des exercices physiques adaptés à sa condition. On apprend également que le Barça veut insister sur l’aspect mental, en redonnant confiance à Ousmane Dembélé et en lui promettant qu’il deviendra un joueur important de l’équipe. Le staff médical estimerait qu’un état d’esprit positif peut aider l’international tricolore sur les plans physique et sportif. En attendant de voir le résultat sur les terrains, l’ancien Rennais semble satisfait puisqu’il serait proche de prolonger jusqu’en 2025.