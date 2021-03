Esp : Bartomeu arrêté par la police, stupeur à Barcelone

Dans : Liga.

Président du FC Barcelone jusqu'en octobre 2020, Josep Maria Bartomeu a été interpellé ce lundi dans le cadre d'une enquête sur le Barça.

A quelques jours de l'élection du nouveau patron du FC Barcelone, c'est un séisme qui agite ce lundi la capitale de la Catalogne. En effet, la police mène depuis quelques heures une opération au siège du FC Barcelone a indiqué un porte-parole de la police régionale catalane, une opération ciblant l'ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu selon plusieurs médias. « Nous sommes en train d'effectuer une opération en ce moment même avec des agents du département des délits économiques », a déclaré à l'AFP ce porte-parole, sans donner plus de détails, tandis que des sources policières ont indiqué qu'il s'agissait de perquisitions.

Plusieurs médias espagnols annoncent que dans le cadre de cette opération, l'ancien président du Barça, le PDG du FC Barcelone et le responsable des services juridiques du club ont été interpellés et sont actuellement dans les locaux de la police. Cette descente surprise serait liée à une affaire concernant l'usage des réseaux sociaux du Barça. On se souvient que cet automne, Josep Maria Bartomeu avait été accusé d'avoir utilisé une société extérieure au club catalan pour gérer une campagne de dénigrement contre des joueurs et d'autres personnalités. Parmi les victimes de ces messages, il y avait notamment Lionel Messi. Pour financer cela, l'ancien homme fort de Barcelone avait dépensé 1 million d'euros, une somme dont l'utilisation précise n'avait pas été dévoilée aux instances qui certifient les comptes des Blaugrana. L'heure est venue pour l'ancien président du FC Barcelone de s'expliquer, tout cela alors que le club espagnol traverse une grosse crise financière.