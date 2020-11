Real Madrid : Hazard et Casemiro positifs au Covid

Dans : Liga.

Le Real Madrid a annoncé ce samedi qu'Eden Hazard et Casemiro avaient fait l'objet d'un contrôle positif au coronavirus et qu'ils étaient donc à l'isolement.

« Le Real Madrid CF annonce que ses joueurs Casemiro et Eden Hazard ont eu des résultats positifs aux tests COVID-19 effectués vendredi matin. Tous les autres joueurs et le staff technique de l’équipe première, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont eu des résultats négatifs à ce même test effectué vendredi. De même, il est confirmé à nouveau que tous, à l'exception de Casemiro et Eden Hazard, ont eu des résultats négatifs aux tests antigéniques effectués ce samedi matin », précise le Real Madrid dans un communiqué.