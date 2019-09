Esp : Au Barça on tire déjà le signal d'alarme !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le FC Barcelone pointe à la 7e place du classement de la Liga ce dimanche au lendemain d'une triste défaite à Grenade, le Barça n'ayant strictement rien montré face à une formation qui se retrouve en tête du classement. Mais pour Ernesto Valverde, pas besoin de se cacher derrière de fausses excuses ou des explications vaseuses, si Barcelone en est là, c'est que ses joueurs et lui ont tout faux. Le technicien barcelonais prend sur lui cette situation loin d'être dramatique, mais qui évidemment n'est pas à la hauteur des espoirs catalans après un mercato marqué par la signature d'Antoine Griezmann...et la non-signature de Neymar Jr.

« Bien sûr que je suis inquiet, car nous ne jouons pas bien. Si cela se produit lors de quatre matches, c'est déjà un symptôme. Peu importe qu’il y ait des joueurs qui soient arrivés tardivement ou non, nous ne sommes pas bons (...) Je me sens responsable de ce qui est arrivé. L'entraîneur est toujours responsable des résultats de son équipe. Vous devez mériter de gagner et là ne l'avons pas mérité », a confié Ernesto Valverde, qui prend donc sur lui ce début de saison décevant. De quoi forcément faire méditer Josep Maria Bartomeu, qui espérait éviter cela après un mercato durant lequel il a été mis en cause par les supporters barcelonais.