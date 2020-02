Esp : Abidal viré du FC Barcelone à la demande de Messi ?

Dans : Liga.

L'intervention de Lionel Messi mardi soir via les réseaux sociaux suite aux propos d'Eric Abidal fait l'effet d'une bombe à Barcelone. Le dirigeant français du Barça pourrait être limogé !

Ce mercredi, la presse sportive espagnole tourne le dos aux rumeurs sur Kylian Mbappé et sur Neymar pour faire la Une sur le séisme que traverse le FC Barcelone depuis quelques heures. Réagissant à une interview d’Eric Abidal, qui accusait certains joueurs du Barça de ne pas beaucoup travailler, Lionel Messi en personne est sorti de son mutisme. La star argentine du club catalan a riposté sur Instagram en reprochant à son ancien coéquipier, désormais directeur sportif du FC Barcelone, de ne pas prendre ses responsabilités et d’avoir ciblé tout le monde dans le vestiaire plutôt que de donner les noms des joueurs concernés

Et quand Lionel Messi parle, Josep Maria Bartomeu l’écoute. Selon la radio barcelonaise RAC1, le président du FC Barcelone a décidé de convoquer dès ce mercredi Eric Abidal. Et si le patron du Barça est rentré d’urgence d’un voyage d’affaires, ce n’est pas juste pour avoir une petite conversation avec le directeur sportif français suite à sa sortie médiatique. En effet, le limogeage pur et simple d’Eric Abidal est désormais envisagé du côté du Camp Nou, Josep Maria Bartomeu ayant rapidement tranché suite à l’intervention d’un Lionel Messi qui fait évidemment la pluie et le beau temps. Les prochaines heures s'annoncent bouillantes au FC Barcelone où cette saison 2019-2020 n'est décidément pas un long fleuve tranquille.