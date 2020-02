Barcelone : Clash sur Instagram, Messi met Abidal dans la sauce

Dans : Liga.

Les heures d’Eric Abidal au FC Barcelone semblent comptées, maintenant qu’il s’est mis Lionel Messi à dos.



Amené à évoquer le limogeage d’Ernesto Valverde le mois dernier après la défaite en Supercoupe d’Espagne, le directeur technique du club catalan a eu des mots assez surprenants. « Certains joueurs n’étaient pas satisfaits de Valverde et ils trouvaient qu’ils ne travaillaient pas assez. Après le Clásico (0-0) nous avons commencé à considérer son départ », a avoué dans les colonnes de Sport le dirigeant français. Des propos qui ont immédiatement fait réagir Lionel Messi, qui a saisi son compte Instagram pour tirer les oreilles d’Eric Abidal.



« Honnêtement, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais je pense que chacun doit être responsable de ses propres missions et décisions. Les joueurs savent ce qu'il se passe sur le terrain et on est les premiers à admettre quand on est mauvais. Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités qu’ils prennent. Et pour pour finir, je pense que quand on parle des joueurs, on se doit donner des noms sinon vous nous salissez tous et nourrissez des choses qui se disent et qui se sont pas vraies », a balancé le sextuple Ballon d’Or, pour qui Eric Abidal en a trop ou pas assez dit. En tout cas, il aurait mieux fait de se taire, car le bilan déjà décevant de l’ancien défenseur à Barcelone risque de s’arrêter là si Lionel Messi lui en veut au point d’étaler cela sur les réseaux sociaux. Il ne fait désormais plus aucun doute en tout cas que l'Argentin souhaitait conserver Valverde au Barça.