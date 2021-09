Esp : Pogba et Haaland, le ticket de rêve du Barça au mercato !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone a considérablement réduit sa masse salariale cet été avec les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann.

De toute évidence, la situation financière du Barça reste très précaire. Néanmoins, les départs de Messi et de Griezmann ont contribué à diminuer de manière drastique la masse salariale du club. Un premier point positif pour le club blaugrana, qui doit impérativement faire des économies à court terme pour espérer un mercato ambitieux dans un ou deux ans. Si l’argent est rare à Barcelone, les idées ne manquent pas. Et pour cause, le Mundo Deportivo avance ce dimanche que le club blaugrana a identifié ses trois pistes prioritaires pour le prochain mercato.

Et il va falloir lâcher des sous pour assouvir les rêves de Joan Laporta puisque Paul Pogba, Erling Haaland et Dani Olmo sont les priorités du FC Barcelone dans l’optique du mercato estival. Il n’est pas surprenant de voir le Barça de nouveau associé à Erling Haaland sur le marché des transferts. En effet, Mino Raiola et le père du Norvégien avaient rencontré la direction catalane il y a quelques mois, preuve de l’intérêt du Barça pour le buteur du Borussia Dortmund. Également convoité par le Paris SG ou encore Liverpool, Erling Haaland dispose d’une clause de départ à 90 millions d’euros.

Paul Pogba est de plus en plus ouvert à l’idée de prolonger son contrat avec Manchester United.



L’arrivée de Cristiano Ronaldo y serait pour beaucoup dans ce nouveau rebondissement.



(The Athletic) pic.twitter.com/vU0iWLWscM — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2021

Son salaire et les commissions d’agent font néanmoins grimper le tarif d’un joueur pour qui il faudra casser sa tirelire au mercato. Au milieu de terrain, c’est Paul Pogba qui fait office de priorité pour Barcelone. En toute logique, le cador de la Liga espère recruter le milieu de terrain de Manchester United gratuitement, son contrat expirant en juin prochain. Mais l’international tricolore n’a pas fermé la porte à une prolongation chez les Red Devils, et demeure lui aussi un joueur courtisé. Le PSG et le Real Madrid sont notamment sur les rangs. Enfin, Dani Olmo est la piste la plus crédible à court terme pour Barcelone et l’attaquant espagnol de Leipzig pourrait même débarquer dès le mois de janvier selon le média catalan, confiant pour l’avenir du Barça malgré de coriaces problèmes économiques.