Daniel Alves reste en prison, l'Espagne craint sa fuite

Par Claude Dautel

Accusé de viol, Daniel Alves est en prison depuis 24 heures et le défenseur de la Seleçao risque d'y passer pas mal de temps. Car la justice craint que l'ancien du Barça retourne au Brésil.

Enfermé au centre pénitentiaire Brians 1 de Barcelone, Daniel Alves doit faire face à une lourde accusation, puisque la star brésilienne est soupçonnée d’avoir violé une femme dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier à l’occasion d’une soirée dans une discothèque de la capitale catalane. Dans un premier temps, l’international brésilien, qui a participé au dernier Mondial 2022, a nié connaître son accusatrice, mais des images de la vidéo surveillance ont prouvé le contraire. De même, des éléments matériels fournis par la victime ne plaident pas en faveur de l’ancien joueur du FC Barcelone. Même si l’instruction sera longue, du côté des juges espagnols, on refuse de remettre Dani Alves en liberté sous caution. Car l’Espagne n’a pas d’accord d’extradiction avec le Brésil, et la tentation pourrait être grande pour le footballeur viré vendredi par le club mexicain des Pumas de retourner discrètement dans son pays avec la possibilité de refuser de revenir à Barcelone pour son procès.

Daniel Alves pourrait tenter de filer au Brésil

Selon les médias espagnols, Daniel Alves va donc passer les prochaines semaines dans un centre de détention qui devrait rapidement être connu. Dans cette affaire, les peines vont de quatre à douze ans de prison, selon la nature exacte des faits, et compte tenu de la fortune du joueur, de sa double nationalité espagnole et brésilienne, et de sa domiciliation actuelle au Mexique, le risque est énorme de le voir organiser sa fuite. L'épouse du joueur brésilien a demandé que les médias se tiennent à l'écart de son domicile, Joan Sanz annonçant avoir perdu sa maman la semaine passée. « Je demande aux médias à l'extérieur de chez moi de bien vouloir respecter ma vie privée en ce moment. Ma mère est décédée il y a une semaine. Je commence seulement à intégrer le fait qu'elle n'est plus là et désormais je suis tourmentée par la situation de mon mari. J'ai perdu les deux seuls piliers de ma vie. Ayez un peu d'empathie, au lieu de chercher tant de nouvelles dans la douleur des autres, merci », a demandé la compagne de Daniel Alves.