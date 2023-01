Daniel Alves en prison !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Poursuivi pour agression sexuelle, Daniel Alves est désormais en prison. L’ancien défenseur du FC Barcelone est accusé d’avoir effectué des attouchements non consensuels sur une femme dans la nuit du 30 décembre dernier. La scène s’est passée dans les toilettes d’une discothèque de la cité catalane, où il était en repos pour les fêtes de Noël. La plainte a été rapidement déposée par la victime.

Ce vendredi, le Brésilien a répondu à sa convocation par le juge d’instruction et a été, suite à son entrevue visiblement peu concluante, placé en détention provisoire sans caution possible. Conséquence, Daniel Alves a été transporté dans une prison à 30 kilomètres de Barcelone. Et il y restera jusqu’à son procès. Le joueur est toujours sous contrat avec les Pumas au Mexique, mais va devoir mettre sa carrière entre parenthèses. De son côté, Daniel Alves a nié tout comportement irrespectueux et a fait savoir qu'il ne connaissait pas la plaignante.