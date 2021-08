Cristiano Ronaldo, cette incroyable offre attendue par CR7

Dans : Liga.

Cristiano Ronaldo a repris la semaine passée le chemin de l'entraînement avec la Juventus, mais selon les médias espagnols CR7 a le désir de quitter l'Italie. Et le joueur portugais a même une idée en tête.

Des rumeurs ont récemment envoyé Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé, mais même si Jorge Mendes a bien contacté Leonardo, l’affaire n’est pas allée plus loin. En quête d’un dernier challenge, alors qu’il entame sa dernière année de contrat avec la Juventus, CR7 est réellement tenté par un transfert afin de rejoindre un club qui peut lui permettre de gagner la Ligue des champions, ce qu’il n’a plus fait depuis son départ du Real Madrid pour rejoindre les Bianconeri. Le PSG et Manchester United ayant décliné cette possibilité de voir la star portugaise les rejoindre durant ce marché des transferts, Cristiano Ronaldo n’a toutefois pas abandonné cette idée.

Felice di tornare al lavoro ⚽️💪🏽 pic.twitter.com/qgSjgpgpbS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2021

Cristiano Ronaldo préfère Ancelotti à Allegri

C’est le quotidien sportif AS, proche du Real Madrid, qui l’affirme, même si Cristiano Ronaldo a bien repris le travail avec la Juventus, sous les ordres de Massimiliano Allegri, le quintuple Ballon d’Or rêve toujours d’un improbable come-back au Real Madrid. Le média espagnol précise que Jorge Mendes a l’idée de revenir à la charge auprès de Florentino Perez si le président de la Casa Blanca n’arrive pas à faire signer Kylian Mbappé. Et CR7 pense que la décision prise par le patron du Real Madrid de faire revenir Carlo Ancelotti sur le banc des Merengue à la place de Zinedine Zidane est une bonne nouvelle. Cristiano Ronaldo a une excellente relation avec Ancelotti, ce qui n’est pas le cas avec Allegri, et le coach madrilène pourrait lui ouvrir les portes de Santiago-Bernabeu en cas d’échec dans le dossier Mbappé.

Cristiano Ronaldo looks to Real Madrid as he makes for Juventus exithttps://t.co/wA80sHOzOL — AS English (@English_AS) August 2, 2021

Le patron du Real Madrid insulte CR

Cependant, les choses ne semblent pas vouloir aller dans le sens d’un tel transfert pour Ronaldo, puisqu’il y a quelques semaines Florentino Perez avait confié à la télé espagnole que le retour de CR7 n’étant plus envisageable, et surtout on a appris depuis que le patron du Real Madrid avait tenu des propos désagréables à l’encontre du joueur de la Juventus. « Il est fou. Ce type est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l'est pas, sinon il ne ferait pas toutes les choses qu'il fait », avait expliqué Florentino Perez dans une discussion censée rester confidentielle.