Benzema prolonge au Real Madrid ‍!

Annoncé en Arabie Saoudite avec même une signature possible ce jeudi, Karim Benzema a confié à Marca qu'il avait décidé de continuer au Real Madrid pour la saison à venir.

Karim Benzema, adepte du contre-pied, a encore frappé. Quelques heures après avoir reçu l’attaquant français dans ses locaux pour le récompenser d’un trophée de légende du Real Madrid, Marca a annoncé que KB9 avait remercié l’Arabie Saoudite pour son vif intérêt, mais qu’il allait prolonger à la Maison Blanche pour encore vivre une grande saison à la tête des Merengue. Une annonce forte alors que de nombreux spécialistes du mercato, y compris chez les plus renommés comme Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, annonçaient un accord à venir avec Al-Ittihad, le club champion d’Arabie Saoudite, pour un contrat énorme.

De son côté, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a toujours rappelé que les rumeurs étaient une chose, mais que la réalité en était une autre. Il est donc en train de le prouver puisque Marca annonce avec certitude que Karim Benzema n’a jamais évoqué autre chose qu’une prolongation avec Florentino Pérez. Celle-ci est réglée depuis le mois de janvier et sera effective à l’issue de la saison. Et jamais le moindre message au président madrilène n’a été envoyé pour signifier un possible départ dans le Golfe. Le journal espagnol assure que KB9 a remercié Al-Ittihad pour son intérêt, mais qu’il est persuadé qu’il peut encore faire une grande saison avec le Real. C’est en tout cas sa priorité. Un transfert en Arabie saoudite est toutefois sérieusement à l’étude pour 2023-2024.

Si tout cela devait se confirmer à l’issue du prochain week-end, Karim Benzema démontrerait en tout cas qu’il n’en a pas fini avec le football de haut niveau, et qu’il aime toujours autant donner tort à ses détracteurs, qui le considèrent comme en fin de cycle après une saison, avec le Real comme avec la France, beaucoup moins convaincante malgré son statut de Ballon d’Or en titre.