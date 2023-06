Karim Benzema et le Real Madrid, ce n’est pas fini ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Malgré les informations qui se multiplient en ce sens, Karim Benzema a refusé de confirmer sa signature à Al-Ittihad cet été. Le Français s'en prend aux rumeurs ur son avenir.

Cela semble difficile à croire, surtout que son statut de Ballon d’Or l’autorisait à prolonger son contrat dans des conditions similaires pour encore une saison, mais Karim Benzema est annoncé avec insistance comme un futur joueur d’Al-Ittihad, le club champion d’Arabie Saoudite. Mais entre le déroulement mitigé de ces derniers mois, ses pépins physiques et son niveau en baisse, l’offre effectuée par l’Arabie Saoudite est capable de faire basculer la carrière de Karim Benzema. Ce dernier, arrivé de l’Olympique Lyonnais en 2009, est devenu une véritable légende du Real Madrid. Face aux rumeurs de plus en plus insistantes, KB9 a évoqué sa situation alors qu’il recevait un prix dans l’émission de Marca Leyenda.

« Quand j'ai signé pour ce club, j'étais un enfant, j'avais 21 ans. Je n'ai pensé qu'à m'amuser et à gagner des trophées, et au final, je me rends compte que j'ai beaucoup gagné avec le Real Madrid. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je rêvais de jouer ici. Si je reste au Real Madrid ? Pour le moment, je suis au au Real Madrid, je m’entraîne tous les jours, j’ai un match ce weekend. J’ai toujours tout donné pour le Real. Je sais à quel point l’amour des fans est important », a livré l’attaquant français, avant de s’attaquer frontalement aux rumeurs qui l’envoient en Arabie Saoudite de manière insistante et imminente.

Benzema, son avenir est au Real...

« Si j’ai quelque chose à dire aux fans madrilènes ? Pour dire quoi ? Pourquoi parler de mon avenir si celui-ci est à Madrid ? Qui parle ? Internet, mais internet ce n’est pas la réalité », a prévenu le buteur de la Maison Blanche, qui refuse de lâcher le morceau tant que la saison n’est pas finie, et semble même agacé par plusieurs insiders sur les réseaux sociaux qui annonce sa future signature à Al-Ittihad.