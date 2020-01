Barça : Valverde se fait massacrer, l’étonnante réaction de Messi

Dans : Liga.

Après la défaite en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid (3-2), Ernesto Valverde n’est pas épargné par les critiques. Mais l’entraîneur du FC Barcelone peut compter sur le soutien de ses joueurs.

Alors que la route menant vers la finale semblait dégagée, le FC Barcelone a trouvé le moyen de se mettre des bâtons dans les roues. Les Blaugrana menaient et maîtrisaient la rencontre avant de s’effondrer dans les 10 dernières minutes. Une mini remontada qui rappelle forcément de mauvais souvenirs en Ligue des Champions… Du coup, l’entraîneur Ernesto Valverde se retrouve encore dans le viseur de la presse et des supporters. Il faut dire que le technicien reste incapable de provoquer une réaction lorsque son équipe est malmenée.

Et au-delà de cette défaite, le coach catalan ne parvient pas à freiner la perte d’identité de jeu constatée ces dernières saisons. Ce sera peut-être l’un des sujets évoqués lors de la prochaine réunion de la direction lundi. Mais pour décider de l’avenir de l’entraîneur, les dirigeants devront tenir compte d’un élément important. En effet, Sport confirme que Valverde a toujours le soutien de ses joueurs, lesquels estiment qu’aucun titre majeur n’est encore perdu cette saison.

Messi et Suarez en défense

« Ce n'est pas seulement notre situation, c'est celle du club, mais l'entraîneur n'est pas responsable, a jugé l’attaquant Luis Suarez. Ce sont des erreurs et des manques de concentration à certains moments. » Un discours similaire à celui du capitaine Lionel Messi. « On a confiance en lui, a confié l’Argentin. On continue à travailler pour progresser. On reste sur de mauvais matchs et on doit retrouver notre jeu même si on est leaders. » Pour la direction, il est forcément difficile de contredire le vestiaire en plein milieu de la saison.