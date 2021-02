Barça : Xavi l'annonce, ça va être son heure

Dans : Liga.

Dans un club déjà en grande difficulté au niveau de son état financier et de son équipe dirigeante, la défaite face au PSG en Ligue des Champions a littéralement anéanti le moral des supporters du FC Barcelone.

A l’approche des élections, difficile de voir des perspectives réjouissantes pour les socios, alors que Lionel Messi est sur le départ et qu’il sera difficile d’inverser la tendance. L’espoir de revoir une équipe barcelonaise joueuse et conquérante n’existe en tout cas déjà plus sous la coupe de Ronald Koeman. Ce dernier avait pourtant lâché son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour venir au chevet de son ancien club mais la roue a rapidement tourné. La manière avec laquelle il s’est débarrassé de Luis Suarez a marqué les esprits, et le vestiaire n’est pas spécialement solidaire de son coach. La porte de sortie en fin de saison est déjà indiquée, d’autant que la rumeur d’une signature de Xavi si jamais Joan Laporta était élu président ne cesse de grimper.

L’ancien métronome l’a déjà entretenue lui même dans un entretien à la FIFA à propos de son avenir. « Tout le monde me voit comme entraîneur du Barça. J’espère, je ne veux le pas cacher. Maintenant, il y a des élections et nous allons voir quel président sortira, mais bien sûr, oui, c'est un désir », a annoncé le champion du monde 2010, qui avait surpris tout le monde l’année dernière en prolongeant à Al-Sadd au Qatar, alors que son arrivée au Barça était pressentie. Mais il faut croire que Xavi, connu pour sa clairvoyance dans le jeu, avait aussi compris que la situation au Barça était encore plus compliquée d’annoncée.