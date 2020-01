Barça : Xavi futur coach ? La folie s'empare de Barcelone

Jeudi, le FC Barcelone d’Ernesto Valverde a subi une nouvelle désillusion de taille en perdant en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l’Atlético de Madrid (2-3)...

Un revers, le quatrième de la saison toutes compétitions confondues, qui fragilise la place de l’entraîneur espagnol. En poste depuis 2017, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao est clairement en danger en ce début d’année 2020. Alors qu’il a notamment remporté la Liga à deux reprises, en 2018 et en 2019, le technicien de 55 ans n’a pas vraiment brillé en Ligue des Champions. En subissant deux remontadas de suite en C1, contre l’AS Roma puis face à Liverpool, Valverde s’était déjà attiré les foudres du Camp Nou. Mais entre les résultats mitigés du moment et le plan de jeu minimaliste proposé par son groupe, il se retrouve plus que jamais sur la sellette. Et la défaite subie contre l'Atleti, alors que le Barça menait 2-1 jusqu’à la 80e minute de jeu, pourrait bien être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Selon RAC1, la direction catalane penserait d’ailleurs déjà à la suite, avec un certain Xavi dans le viseur. « Eric Abidal et Òscar Grau ont rencontré Xavi Hernández à Doha pour explorer la possibilité selon laquelle la légende blaugrana devienne le nouvel entraîneur du FCB », explique la radio barcelonaise. Parti du FCB en 2015, après y avoir brillé pendant 17 saisons, l’ancien milieu n’a jamais caché son rêve d’entraîner son club de toujours. Aujourd'hui manager d’Al Sadd au Qatar, Xavi pourrait donc répondre favorablement aux avances de Barcelone, même si sa formation actuelle a publiquement recalé les rumeurs sur Twitter. De toute façon, Valverde est toujours en poste, et il n’aura plus le droit à l’erreur, que ce soit contre Naples en Ligue des Champions ou en Liga, s’il ne veut pas prendre la porte...

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2