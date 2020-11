Barça : Messi ingérable, Koeman clashe Setien

Dans : Liga.

Interrogé par El Pais en début de semaine, l’ancien entraîneur barcelonais Quique Setien ne cachait pas que Lionel Messi était un joueur particulièrement difficile à diriger.

« Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Leo, c’est vrai » reconnaissait Quique Setien, lequel a galéré durant son intérim au FC Barcelone la saison dernière. Depuis cet été, c’est Ronald Koeman qui a repris l’équipe catalane en main. Et si les résultats ne sont pas encore très glorieux en championnat, le Néerlandais semble parvenir à bâtir une relation de confiance avec Lionel Messi. En ce sens, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a remis Quique Setien à sa place, en affirmant que Lionel Messi n’était absolument pas un joueur difficile à manager. Un bon moyen de défendre publiquement sa star, et de se la mettre davantage dans la poche.

« Leo est un très bon joueur, le meilleur du monde. Je vois son caractère de vainqueur chaque jour, je n'ai aucune difficulté pour le gérer. Il est le capitaine et je parle avec lui chaque semaine au sujet de choses liées au terrain et au vestiaire. Je ne suis pas d'accord avec Setién, mais chacun peut avoir son opinion » a fait savoir en conférence de presse Ronald Koeman, lequel ne tolère pas que son meilleur joueur soit accusé de la sorte par Quique Setien dans la presse. Après la victoire de Barcelone face à la Juventus Turin, Lionel Messi avait d’ailleurs longuement enlacé son nouvel entraîneur. Preuve qu’une relation forte voit le jour entre les deux hommes. Cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour le club catalan alors que cette saison s’annonce longue et délicate pour Barcelone, déjà décroché en championnat.