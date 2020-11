Barça : Lionel Messi, le petit dictateur de Barcelone

Dans : Liga.

Viré en août du FC Barcelone, Quique Setién est revenu sur son aventure au club. Pour El Pais, il est notamment revenu sur Lionel Messi, loin d’être facile à gérer.

Le Barça a tourné la page Quique Setién. Celui qui était arrivé en janvier dernier pour succéder à Ernesto Valverde n’a pas marqué les esprits, hormis être rentré dans l’histoire du club pour le 8-2 infligé par le Bayern Munich pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Débarqué suite à cette claque, il ne sera resté que sept mois sur le banc. Quelques semaines après son départ, le technicien de 62 ans est sorti du silence. Dans une conversion avec Vicente Del Bosque partagée par El Pais, il n’a pas été tendre avec Lionel Messi. La gestion de la légende du Barça n’est pas une tâche aisée, il n’a fait que le rappeler à l’ancien sélectionneur de la Roja.

« Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Leo, c’est vrai. Il faut aussi prendre en compte que c’est le meilleur joueur de tous les temps. Qui suis-je pour le remplacer en cours de match ? S’il a été accepté comme il est là-bas pendant tant d’années et il n’a jamais été remplacé. Il y a une autre facette qui n’est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé mais il te fait comprendre ce qu’il veut ». Lancé sur le sujet, Vicente Del Bosque lui a alors rappelé les propos de Tata Martino. L’ancien coach du Barça (2013-2014) affirmait que Lionel Messi pouvait le faire virer en passant un coup de téléphone au président. Des déclarations confirmées par Setién. « Je n’ai besoin de personne pour me dire ce que Martino ou quelqu’un d’autre a dit. Je l’ai vécu », conclut-il. Lionel Messi peut obtenir ce qu'il veut dans son club de coeur, voilà en quelque sorte ce que regrette Quique Setién.